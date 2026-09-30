Обстрел Трипольской ТЭС: "Центрэнерго" сообщило о повреждении

Поврежденная Трипольская ТЭС. Фото: ПАО "Центрэнерго"

В среду, 30 сентября, в результате очередной атаки со стороны России было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции. ПАО "Центренерго", которому принадлежит станция, сообщило, что специалисты компании должны оценить техническое состояние объекта, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Об этом сообщает ПАО "Центренерго", передает Новини.LIVE.

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Трипольская ТЭС после атаки. Фото: ПАО «Центрэнерго»

Повреждения Трипольской ТЭС

В "Центренерго" заявили, что в результате атаки было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Другие подробности о последствиях обстрела компания пока не разглашает из соображений безопасности.

По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, после стабилизации ситуации с безопасностью специалисты предприятия смогут приступить к необходимым работам.

"Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", — заявил Сергей Исаченко.

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В компании не уточнили, какие именно элементы станции были повреждены и насколько существенен ущерб. В то же время специалисты "Центренерго" должны определить дальнейший объем работ после обследования оборудования.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Киев в ночь на 30 сентября привела к гибели двух человек, а последствия зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. Больше всего пострадавших было в Святошинском районе, где удар пришелся на жилую застройку, тогда как в других частях города фиксировались пожары, падение обломков и повреждения объектов.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Вышгороде Киевской области в результате массированной ракетной атаки России погиб ребенок. На месте попадания разрушен частный жилой дом. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили под обломками конструкций ребенка 2012 года рождения.