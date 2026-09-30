В Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения электроэнергии

Срочная новость

В Киеве в среду, 30 сентября, ввели экстренные отключения электроэнергии. На данный момент сроки восстановления электроснабжения неизвестны. Отмечается, что графики не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Аварийные отключения света в Киеве 30 сентября

Экстренные отключения света ввели в Киеве по распоряжению Укрэнерго.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.

В случае изменений ДТЭК обещает проинформировать об этом в Telegram-канале.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты 30 сентября не прекращают обстреливать Киев и область. В частности, противник повредил оборудование Трипольской теплоэлектростанции.

Всего сегодня в результате российского обстрела в Киеве погибли два человека, также есть раненые. Больше всего пострадавших в Святошинском районе, где удар РФ пришелся на жилую застройку.