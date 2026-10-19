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Главная Киев Россия нанесла ракетный удар по Киеву: повреждена станция метро

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: повреждена станция метро

Ua ru
19 октября 2026 03:23
Станция метро в Киеве была повреждена 19 октября в результате ударов со стороны РФ Новости.LIVE
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 18 на 19 октября россияне во второй раз обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате этого обстрела была повреждена одна из станций метрополитена, а также рельсы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 19 октября

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что в результате вражеской атаки повреждена одна из станций метро. Эти последствия зафиксированы на левом берегу столицы.

"В результате атаки врага повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Также рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов", — говорится в сообщении.

Кличко заявив про пошкодження станції метро через атаку РФ 19 жовтня
Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 18 октября россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе на фоне ударов слышались громкие взрывы.

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Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве были зафиксированы повреждения медицинского учреждения и учебного заведения, и по меньшей мере один человек погиб.

Киев метро взрыв обстрелы метрополитен станции метро
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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