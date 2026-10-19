Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 18 на 19 октября россияне во второй раз обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате этого обстрела была повреждена одна из станций метрополитена, а также рельсы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 19 октября

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что в результате вражеской атаки повреждена одна из станций метро. Эти последствия зафиксированы на левом берегу столицы.

"В результате атаки врага повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Также рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов", — говорится в сообщении.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 18 октября россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе на фоне ударов слышались громкие взрывы.

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