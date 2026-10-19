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Главная Киев В Киеве закрыли две станции метро после ударов со стороны России

В Киеве закрыли две станции метро после ударов со стороны России

Ua ru
19 октября 2026 04:35
Станции метро «Черниговская» и «Лесная» в Киеве закрыты после нападения РФ 19 октября
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В ночь на 19 октября россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего была повреждена одна из станций метро. В настоящее время как минимум две станции временно закрыты для входа и выхода.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

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Какие станции метро закрыли в Киеве

В КГГА в Telegram подтвердили, что в результате массированного обстрела столицы повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть. Из-за этого две станции метро будут временно закрыты.

«Утром движение поездов будет возобновлено между станциями «Академгородок» — «Дарница» в соответствии с расписанием. Наземные станции «Черниговская» и «Лесная» временно будут закрыты для входа и выхода», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают все необходимые специалисты, включая специалистов по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.

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Подводя итог, в КГГА призвали киевлян учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрутов.

Новость дополняется...

Киев метро КГГА обстрелы станции метро
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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