Станции метро «Черниговская» и «Лесная» в Киеве закрыты после нападения РФ 19 октября

В Киеве закрыли две станции метро после ударов со стороны России
В ночь на 19 октября россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего была повреждена одна из станций метро. В настоящее время как минимум две станции временно закрыты для входа и выхода.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
Какие станции метро закрыли в Киеве
В КГГА в Telegram подтвердили, что в результате массированного обстрела столицы повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть. Из-за этого две станции метро будут временно закрыты.
«Утром движение поездов будет возобновлено между станциями «Академгородок» — «Дарница» в соответствии с расписанием. Наземные станции «Черниговская» и «Лесная» временно будут закрыты для входа и выхода», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают все необходимые специалисты, включая специалистов по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.
Подводя итог, в КГГА призвали киевлян учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрутов.
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