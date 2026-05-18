Главная Киев Укрытий не хватает: население Дарницы могло вырасти вдвое

Дата публикации 18 мая 2026 18:37
Укрытий не хватает: население Дарницы могло вырасти вдвое
Люди возле укрытия. Фото: УНИАН

Глава Дарницкой районной государственной администрации Киева Александр Ковтунов сообщил, что на Дарнице может проживать вдвое больше людей, чем по официальной статистике. По его словам, на всех укрытий не хватает. Вследствие этого ранее вставал вопрос об установлении наземных или мобильных укрытий.

Об этом эксклюзивно Александр Ковтунов сказал в эфире "Київського часу".

Население Дарницкого района Киева

"По статистике, 243 тысячи, если я не ошибаюсь, определено количество жителей района, хотя оно не соответствует этим данным. По моим личным подсчетам, это около 500 тысяч человек сейчас проживает на Дарнице", — отметил Ковтунов.

По его словам, укрытия расположены неравномерно. Он говорит, что не все жители района обеспечены. Кроме того, в части локаций их или невозможно обустроить, или они не были предусмотрены.

"И поэтому в прошлом году вообще вставал вопрос о монтаже и строительстве наземных укрытий", — добавил глава Дарницкой РГА.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 14 мая российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Дарницком районе Киева, в результате чего полностью разрушен подъезд. Враг убил 24 человека и ранил 48. Место трагедии посещал украинский лидер Владимир Зеленский, который почтил память погибших.

Кроме того, последствия массированного обстрела Киева показали иностранным дипломатам. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Киев укрытия эфир Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
