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Главная Киев В Киеве после ударов РФ возник пожар и погибли люди

В Киеве после ударов РФ возник пожар и погибли люди

Ua ru
1 сентября 2026 04:58
Обстрел Киева 1 сентября — возник пожар, погибли 3 человека
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на вторник, 1 сентября, россияне атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела в городе возник пожар, также сообщается о жертвах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 1 сентября

Чем обстреливали русские

КГВА в 02:13 сообщила в Telegram, что в 00:12 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения дронов. Однако

уже после 02:20 в городе раздалась серия очень мощных взрывов, которые длились около 20 минут. В этот промежуток времени россияне запускали баллистические ракеты.

Последствия обстрела Киева

По данным КГВА, на данный момент последствия зафиксированы в Днепровском районе города. В частности, поступила информация о возгорании на территории нежилого сектора.

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"В Днепровском районе, в другом месте, в результате вражеской атаки произошло возгорание жилого дома. Службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении, однако позже уточнили, что эта информация о пожаре не подтвердилась.

В то же время известно, что в результате вражеской атаки погибли три человека. Еще 5 получили ранения.

Київ під ударом 1 вересня - що відомо
Посты КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью под ударом оказался Борисполь. В результате обстрела были повреждены дом и предприятие, а также пострадали люди.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Руслана Горбенко, уже в сентябре Киев и область получат статус прифронтовых территорий.

Киев пожар взрыв обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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