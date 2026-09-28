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Главная Киев Россия ударила по больнице в центре Киева: Зеленский отреагировал

Россия ударила по больнице в центре Киева: Зеленский отреагировал

Ua ru
28 сентября 2026 16:28
Россия 28 сентября ударила по больнице Добробут в центре Киева
Последствия российского удара по больнице в Киеве. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 28 сентября, нанесли удар по больнице в центре Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время спасатели пытаются оперативно потушить пожар. Он призвал партнеров усилить давление на Россию и оказать помощь Украине в защите людей. Всего сегодня в результате российских ударов по Киеву ранения получили 19 человек, также есть одна погибшая женщина.

Об этом сообщили Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по больнице в центре Киева 28 сентября

"Сегодня днем россияне нанесли удар также по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", — отметил Зеленский.

Російський удар по лікарні в Києві 28 вересня
Пожар в результате российского удара по больнице в Киеве 28 сентября. Фото: ГСЧС

Кроме того, экстренные службы продолжают работать на месте прямого российского удара по зданию Академии наук. Там погибла женщина, шесть человек получили ранения, среди них трое детей.

Зеленский отметил, что каждый российский теракт — это жертвы, которых можно было бы не допустить, если бы давление на РФ стало тотальным.

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Росія вдарила по медцентру Добробут в Києві 28 вересня
Пожар в результате российского удара по медцентру в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Мир должен понять, что террористы будут действовать дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на такие жестокие удары. Нужно отвечать — глобальной решимостью и силой. Рассчитываем на силу Европы, Америки, других наших партнеров, которые могут помочь защищать жизни", — говорит он.

На месте горят автомобили и здание. По предварительной информации, речь идет о медцентре "Добробут".

Російський обстріл Києва 28 вересня
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

Кличко сообщил, что в результате российских ударов 28 сентября пострадали уже 19 человек, среди которых трое детей.

Удар Росії по лікарні в Києві 28 вересня
Удар России по больнице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Одна женщина погибла. Шестерых раненых медики госпитализировали, в том числе — двух детей", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября Россия нанесла удар по зданию Национальной академии наук Украины в центральной части Киева. В результате обстрела есть погибшая и раненые.

Кроме того, россияне не прекращали атаковать Киев и ночью 28 сентября. Разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. Также известно о трёх раненых подростках.

Владимир Зеленский Киев война обстрелы Россия больница
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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