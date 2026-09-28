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Главная Киев В Киеве горит здание Национальной академии наук после атаки

В Киеве горит здание Национальной академии наук после атаки

Ua ru
28 сентября 2026 14:26
Пожар в Киеве: горит здание Национальной академии наук
Пожар в Киеве. Скриншот: видео Новини.LIVE

Днём в понедельник, 28 сентября, в центральной части Киева вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины после дронной атаки со стороны РФ. На месте возникло масштабное возгорание, и к зданию направлялись экстренные службы. В городских властях подтвердили падение российского дрона на нежилое здание в центре столицы.

Об этом сообщает главная редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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Пожар в здании НАН Украины

После атаки загорелось здание Национальной академии наук Украины. На обнародованных кадрах видно сильное задымление и огонь.

Люди, находившиеся в здании НАН Украины, пытаются выбраться наружу через окна. Из-за сильного задымления им приходится самостоятельно покидать помещение, пока к месту происшествия направляются экстренные службы.

"К сожалению, стало известно о погибшей женщине в результате вражеского удара в Шевченковском районе", — сообщили в КМВА.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российский реактивный дрон упал на нежилое здание в центре столицы. Информация о возможных пострадавших и точных масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Атака на Киев 28 сентября

Российская атака на столицу продолжается с ночи. Утром и днем в Киеве фиксировали падение и попадания беспилотников в нескольких районах города. В частности, в Оболонском и Дарницком районах сообщали о попаданиях на территорию нежилых зданий.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне утром в понедельник, 28 сентября, в очередной раз атаковали Киев дронами. На этот раз под удар снова попали АЗС и офисное здание. Кроме того, враг атаковал столицу ночью, в результате чего были повреждены жилые дома и возникли пожары в офисных зданиях.

Также Новини.LIVE писали о том, что 28 сентября в Броварском районе Киевской области были зафиксированы последствия вражеской атаки. По его словам, в одном из населенных пунктов района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. На месте происшествия работают спасатели.

Киев пожар НАНУ атака атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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