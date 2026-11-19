Специалист по электросетям. Фото: ДТЭК

В четверг, 19 ноября, в Киеве и Киевской области продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Для жителей столицы опубликовали график отключений по очередям. В зависимости от очереди электричества может не быть от 5 до 12 часов в сутки. Время отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом свидетельствуют опубликованные графики для потребителей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", составленные alerts.energy, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений света в Киеве 19 ноября

В столице для большинства очередей предусмотрено несколько периодов без электроэнергии. Часть домов будут отключать от электросети утром и вечером, другие — днем или ночью.

Согласно опубликованным данным, для доступных очередей запланированы следующие часы отключений:

Очереди 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1: 07:30–12:30, 17:30–22:00.

Очереди 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1: 08:00–13:00, 18:00–22:30.

Очереди 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1: 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00.

Очереди 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1: 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30.

Очереди 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1: 09:30–15:00, 20:00–24:00.

Очереди 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1: 10:00–15:30, 20:30–24:00.

Очереди 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1: 12:30–17:30.

Очереди 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1: 01:30–05:00, 13:00–18:00.

Очереди 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1: 02:30–06:00, 13:30–18:30.

Очереди 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1: 05:00–09:00, 14:00–19:00.

Очереди 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1: 06:00–09:30, 15:00–20:00.

Очереди 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1: 06:30–10:00, 15:30–20:30.

Это предварительное расписание. В случае аварий или изменений в энергосистеме время может быть скорректировано.

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Отключение света в Киевской области 19 ноября

В Киевской области также будут действовать ограничения электроснабжения. Время отключения зависит от населенного пункта и очереди, к которой относится дом.

Жители региона могут проверить расписание на сайте ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Чтобы узнать, когда не будет электроэнергии, нужно указать свой адрес в онлайн-сервисе оператора.

ДТЭК запустил новый чат-бот для сообщений об авариях

Также 18 ноября ДТЭК сообщил о запуске нового сервиса совместно с Национальной платформой ОСМД. Он должен помочь быстрее восстанавливать электроснабжение в многоквартирных домах после аварий.

Представители ОСМД, ЖСК или управляющих компаний смогут подавать одну заявку от всех жильцов дома.

Национальная платформа ОСМД будет проверять обращения и передавать их энергетикам. Подтвержденные заявки будут иметь наивысший приоритет.

"Такой подход позволит быстрее выяснить, где произошла авария — в сетях ДТЭК или внутри дома, — и сразу же привлечь специалистов, которые смогут ее устранить", — пояснили в компании.

Для использования сервиса представитель дома должен пройти проверку в специальном Telegram-боте и присоединиться к закрытой группе Национальной платформы ОСМД.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о начале строительства понтонных переправ через Днепр в Киеве. Работы планируется завершить в течение двух-трех месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что более 300 многоэтажек Дарницкого района остались без отопления после российской атаки. Обстрел повредил Южный мост и теплосеть. Кроме того, временно приостановлено движение метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".