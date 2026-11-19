Фахівець електромереж. Фото: ДТЕК

У четвер, 19 листопада, у Києві та Київській області продовжать діяти погодинні відключення електроенергії. Для жителів столиці оприлюднили розклад знеструмлень за чергами. Залежно від черги світла може не бути від 5 до 12 годин протягом доби. Час відключень може змінюватися через ситуацію в енергосистемі.

Про це свідчать опубліковані графіки для споживачів ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що сформував alerts.energy, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключень світла у Києві 19 листопада

У столиці для більшості черг передбачено кілька періодів без електроенергії. Частину будинків знеструмлюватимуть уранці та ввечері, інші — вдень або вночі.

Згідно з опублікованими даними, для доступних черг заплановані такі години відключень:

Черги 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1: 07:30–12:30, 17:30–22:00.

Черги 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1: 08:00–13:00, 18:00–22:30.

Черги 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1: 00:00–01:30, 08:30–13:30, 18:30–23:00.

Черги 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1: 00:00–02:30, 09:00–14:00, 19:00–23:30.

Черги 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1: 09:30–15:00, 20:00–24:00.

Черги 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1: 10:00–15:30, 20:30–24:00.

Черги 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1: 12:30–17:30.

Черги 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1: 01:30–05:00, 13:00–18:00.

Черги 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1: 02:30–06:00, 13:30–18:30.

Черги 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1: 05:00–09:00, 14:00–19:00.

Черги 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1: 06:00–09:30, 15:00–20:00.

Черги 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1: 06:30–10:00, 15:30–20:30.

Це попередній розклад. У разі аварій або змін в енергосистемі години можуть коригувати.

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У Київській області також діятимуть обмеження електропостачання. Час знеструмлення залежить від населеного пункту та черги, до якої належить будинок.

Жителі регіону можуть перевірити розклад на сайті ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Щоб дізнатися, коли не буде електроенергії, потрібно вказати свою адресу в онлайн-сервісі оператора.

ДТЕК запустив новий чат-бот для повідомлень про аварії

Також 18 листопада ДТЕК повідомив про запуск нового сервісу спільно з Національною платформою ОСББ. Він має допомогти швидше відновлювати електропостачання в багатоквартирних будинках після аварій.

Представники ОСББ, ЖБК або керуючих компаній зможуть подавати одну заявку від усіх мешканців будинку.

Національна платформа ОСББ перевірятиме звернення та передаватиме їх енергетикам. Підтверджені заявки отримуватимуть найвищий пріоритет.

"Такий шлях дозволить швидше з’ясувати, де сталася аварія, у мережах ДТЕК чи всередині будинку, і одразу підключити фахівців, які можуть її усунути", – пояснили в компанії.

Для використання сервісу представник будинку має пройти перевірку у спеціальному Telegram-боті та приєднатися до закритої групи Національної платформи ОСББ.

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