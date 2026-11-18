Северный мост в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил в среду, 18 ноября, что в Киеве начали строительство понтонных переправ через реку Днепр. Работы планируется завершить в течение двух-трех месяцев.

Об этом заявил Максим Бахматов в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА", передает Новини.LIVE.

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В Киеве уже появятся понтонные переправы

Максим Бахматов сообщил, что на данный момент у Киева нет глобальных альтернативных решений для обеспечения сообщения между берегами, в частности туннелей. Вместо этого он заявил, что строительство понтонных переправ уже началось, они должны обеспечить минимальный транзит и движение транспорта в случае сильных повреждений или разрушений мостов.

Понтонные переправы — это плавучие мосты, основой которых являются специальные поплавки-понтоны. Сверху на них укладывается проездной или пешеходный настил.

"Если говорить о концептуальных идеях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас, — реально строятся переправы. Начали строить переправы", — подчеркнул он.

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Новини.LIVE сообщали, что КМВА по состоянию на вечер 17 ноября сообщала о частичном возобновлении движения по Южному и Северному мостам. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что специалисты проанализировали ситуацию и разрешили возобновить движение транспорта с левого и правого берегов Киева, но обратное направление остается закрытым. Это произошло в результате атаки РФ на город вечером 16 ноября, когда было зафиксировано попадание баллистических ракет в Северный и Южный мосты.