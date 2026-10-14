14 октября 2026 года Россия нанесла удар по трем ТЭЦ Киева

Спасатели эвакуируют пострадавшего в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

В ночь на 14 октября российские войска атаковали все три городские теплоэлектроцентрали Киева. Под ударом также оказались энергетические объекты Харькова и области, а также критически важная инфраструктура Киевской области. В столице в результате российских ударов погибли три человека, ещё 26 получили ранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру

По словам Корецкого, целями российской баллистики стали объекты энергосистемы в Киеве и области. В столице были атакованы все три городские ТЭЦ. Также российские войска наносили удары по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение столицы и центральных регионов.

Разрушения в Киеве в результате атаки России. Фото: ГСЧС

По словам премьера, энергетики и спасатели с самого утра работают на местах ударов. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов, специалисты уже приступили к первоочередным восстановительным работам на атакованных объектах.

Медики оказывают помощь раненому. Фото: ГСЧС

По информации Киевской городской прокуратуры, в Киеве в результате вечернего удара по многоэтажному дому погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения. Среди пострадавших — 7-летняя девочка.

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Во время утренней атаки на столицу погиб ещё один человек, один человек пострадал.

Каковы последствия атак на Киевскую область

Кроме того, по словам главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками, а ночью применяли баллистическое вооружение. Под ударом оказались гражданские объекты, энергетическая инфраструктура, складские и производственные помещения, а также торговые заведения. Всего повреждено 22 объекта.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

В Бучанском районе зафиксированы повреждения 19 объектов, в частности складских, нежилых и производственных помещений, трех автомобилей, инфраструктурных объектов, частного домовладения и торговых заведений.

В Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры, а в Бориспольском — дошкольное учебное заведение и частное домовладение.

Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия российских ударов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате утренней ракетной атаки России на Киев погибли три человека, ещё более 30 получили ранения. В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары, к ликвидации последствий обстрела привлекли спасателей. Подробнее о последствиях удара по Киеву.

Также из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. Они охватили Дарницкий, Днепровский, Печерский и Соломенский районы, а также часть Голосеевского района. В этих районах графики стабилизационных отключений временно не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.