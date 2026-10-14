Кличко заявил о почти 50 ударах по энергосистеме Киева в 2026 году

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА

С начала 2026 года российские войска нанесли почти 50 ударов ракетами и беспилотниками по системе энергоснабжения Киева. Из-за повреждений инфраструктуры возникают риски для стабильной работы водоснабжения, электротранспорта и других городских служб. В то же время поврежденное оборудование восстанавливают и готовят энергетические объекты к работе в условиях обстрелов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Кличко назвал количество попаданий по энергосистеме Киева в 2026 году

По словам Кличко, в 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зафиксировали 12 попаданий ракет и беспилотников, в 2023 году — семь, а в 2024-м таких попаданий не было. В 2025 году количество попаданий составило 19, а с начала 2026 года уже приблизилось к 50.

Мэр подчеркнул, что регулярные российские атаки затрудняют обеспечение жизнедеятельности города. По его словам, повреждения энергетической инфраструктуры влияют не только на снабжение теплом и электроэнергией, но и на работу других систем, от которых зависят киевляне.

В то же время Кличко утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходила на фоне российских обстрелов и дискуссий вокруг плана устойчивости столицы.

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Как писали Новини.LIVE, народный депутат Леся Забуранная заявила, что Киев не предоставил Временной следственной комиссии четких данных о готовности к зиме по направлениям электро-, тепло- и водоснабжения. В то же время Государственное агентство восстановления отчиталось о выполнении почти 80% запланированных работ по подготовке столицы к холодам. Чтобы выяснить реальное состояние городской подготовки, ВСК направила официальные запросы и ожидает конкретных показателей.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал безосновательными обвинения в том, что столица может сорвать начало отопительного сезона. Он подчеркнул, что отопление в городе еще не начали подавать, поэтому говорить о срыве сезона преждевременно. Также мэр заявил, что продолжит выполнять свои обязательства перед обществом и делать все возможное для киевлян.