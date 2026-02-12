Видео
Главная Киев Удар РФ по ТЭЦ в Киеве — Шмыгаль озвучил сроки восстановления

Удар РФ по ТЭЦ в Киеве — Шмыгаль озвучил сроки восстановления

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:40
Атака РФ на ТЭЦ в Киеве — Шмыгаль сообщил сроки восстановления
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

После ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Восстановление теплоснабжения на одной станции планируют завершить в течение суток, на другой — ориентировочно за двое.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания энергетического комитета Верховной Рады 12 февраля, информирует Новини.LIVE.

Восстановление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

По словам главы Минэнерго, в результате удара баллистикой и падения обломков были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 двое суток может быть", — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что плюсовая температура воздуха позволила не сливать воду из системы теплоснабжения.

"Это даст возможность не тратить две недели на заполнение системы и ликвидацию прорывов. Как можно скорее вернем тепло людям", — подчеркнул министр.

Также Шмыгаль отметил, что из-за временного отсутствия тепла энергетики и правительство пытаются минимизировать ограничения электроснабжения в столице — сейчас планируется не отключать более трех очередей потребителей одновременно.

Напомним, в ночь на 12 февраля российская армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В столице последствия российской атаки зафиксированы в нескольких районах.

А также мы сообщали, как выглядит поврежденная в результате удара многоэтажка в Киеве.

Денис Шмыгаль Киев обстрелы ТЭЦ восстановление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
