Фиктивная продажа зерна: экс-министру избрали меру пресечения

Правоохранители и один из фигурантов дела. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Бывшему министру Министерства агропромышленного развития Украины избрали меру пресечения за махинации с продажей зерна. Речь идет о содержании под стражей или залоге в размере 63,7 миллиона гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в субботу, 28 марта, передает Новини.LIVE.

Мера пресечения экс-министру

"Накануне экс-министру, как организатору схемы, и двум соорганизаторам и исполнителям, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах", — рассказал Кравченко.

Фигуранты пытались продать 7 тысяч тонн кукурузы, которой фактически не существовало, использовав фальсифицированные складские документы. По бумагам элеватор был якобы заполнен зерном, хотя на самом деле оставался пустым.

Кравченко отметил, что организатору схемы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 63,7 млн грн. Речь идет о бывшем министре агропромышленного развития. Залог соответствует полному размеру ущерба, нанесенного потерпевшей стороне.

Читайте также:

"В отношении двух других участников схемы — директора агропредприятия и его технического руководителя — в суд направлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения: содержание под стражей или залог 63,7 млн грн для каждого", — сообщил Кравченко.

Сейчас досудебное расследование еще продолжается.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Руслана Кравченко, экс-министр вместе с сообщниками организовал схему по фиктивной продаже зерна. Однако на момент подписания документов продукция на складе отсутствовала. Фигуранты нанесли ущерб на 63,7 млн гривен.

