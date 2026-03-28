Фіктивний продаж зерна: ексміністру обрали запобіжний захід

Фіктивний продаж зерна: ексміністру обрали запобіжний захід

Дата публікації: 28 березня 2026 19:57
Фіктивний продаж зерна: ексміністру обрали запобіжний захід
Правоохоронці та один із фігурантів справи. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України обрали запобіжний захід за махінації із продажем зерна. Йдеться про тримання під вартою або заставу у розмірі 63,7 мільйона гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід ексміністру 

"Напередодні ексміністру, як організатору схеми, та двом співорганізаторам і виконавцям, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах", — розповів Кравченко.

Фігуранти намагалися продати 7 тисяч тонн кукурудзи, якої фактично не існувало, використавши фальсифіковані складські документи. За паперами елеватор був нібито заповнений зерном, хоча насправді залишався порожнім.

Кравченко зазначив, що організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Йдеться про колишнього міністра агропромислового розвитку. Застава відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні.

"Щодо двох інших учасників схеми — директора агропідприємства та його технічного керівника — до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного", — повідомив Кравченко.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Руслана Кравченка, ексміністр разом зі спільниками організував схему із фіктивного продажу зерна. Однак на момент підписання документів продукція на складі була відсутня. Фігуранти завдали на 63,7 млн гривень.

Крім того, у Київському університеті культури розкрадали бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
