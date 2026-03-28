Фіктивний продаж зерна: ексміністру обрали запобіжний захід

Правоохоронці та один із фігурантів справи. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України обрали запобіжний захід за махінації із продажем зерна. Йдеться про тримання під вартою або заставу у розмірі 63,7 мільйона гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід ексміністру

"Напередодні ексміністру, як організатору схеми, та двом співорганізаторам і виконавцям, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах", — розповів Кравченко.

Фігуранти намагалися продати 7 тисяч тонн кукурудзи, якої фактично не існувало, використавши фальсифіковані складські документи. За паперами елеватор був нібито заповнений зерном, хоча насправді залишався порожнім.

Кравченко зазначив, що організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Йдеться про колишнього міністра агропромислового розвитку. Застава відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні.

"Щодо двох інших учасників схеми — директора агропідприємства та його технічного керівника — до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного", — повідомив Кравченко.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Руслана Кравченка, ексміністр разом зі спільниками організував схему із фіктивного продажу зерна. Однак на момент підписання документів продукція на складі була відсутня. Фігуранти завдали на 63,7 млн гривень.

