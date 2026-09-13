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Главная Киев В Киевсовете объяснили введение новой системы оповещения

В Киевсовете объяснили введение новой системы оповещения

Ua ru
13 сентября 2026 12:43
Эксклюзив
В Киевском городском совете объяснили введение новой системы оповещения
КГГА. Фото иллюстративное: Киевский городской совет

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак заявил, что в Киеве ввели новую систему воздушной тревоги из-за длительных угроз, которые могут продолжаться 80–90 % времени. В таких условиях банки, государственные учреждения и значительная часть бизнеса не могут полноценно работать.

Об этом Тарас Козак эксклюзивно заявил в эфире "Київського часу".

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Почему Киеву нужна новая система оповещения

По словам Козака, без новой системы экономическая деятельность в столице могла бы фактически остановиться из-за постоянных воздушных тревог.

"Если бы мы сейчас не ввели эту двухцветную систему оповещения, экономика бы остановилась. Потому что, когда 80–90 % времени действует тревога, не работают банки, не работают государственные учреждения, не работает почти ничего, то все работают, но под угрозой, что придет ГБР и накажет кого-то", — отметил депутат.

Козак также подчеркнул, что новые правила являются частью адаптации Киева к новой реальности, когда длительные воздушные тревоги стали регулярными.

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Как будет работать бизнес во время длительных тревог

По словам депутата, бизнесу приходится приспосабливаться к ситуации, когда тревоги могут длиться значительную часть дня.

"Если тревоги будут длиться долго, желтый уровень, там, еще год — я не знаю, как поведет себя "Макдональдс". Возможно, он тоже скажет: "Желтый уровень — работаем, или полуработаем, или еще как-то там, в каком-то режиме работаем", — сказал Козак.

Он отметил, что частный сектор самостоятельно решает, продолжать ли работу при соответствующем уровне угрозы. В то же время, по его мнению, государство и городские власти должны подавать пример и брать на себя ответственность за организацию работы учреждений.

Как тревоги повлияли на бюджет Киева

Точных данных о влиянии новой системы тревог на бюджет и налоговые поступления Киева пока нет. Козак пояснил, что соответствующие изменения вступили в силу лишь в августе, поэтому для оценки их последствий нужно время.

"Цифры будут позже. Мы видим это по общим показателям, но не по Киеву", — отметил депутат.

По его словам, введение новой системы было необходимо из-за уровня угрозы, сложившегося в столице.

"То, что сейчас ввели, и завтра будет введен последний шаг, покажет нам, насколько в этом режиме будет работать экономика. Без этого было невозможно", — подытожил Козак.

Как писали Новини.LIVE, Киев готовится к возможным чрезвычайным ситуациям и укрепляет запасы необходимых ресурсов. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что город накапливает необходимые материалы и ресурсы, чтобы обеспечить работу критически важной инфраструктуры даже в случае осложнения ситуации с безопасностью. В то же время в Киеве продолжают готовиться к возможным чрезвычайным сценариям.

Также Новини.LIVE писали, зачем Россия атакует автозаправочные станции в Киеве. По его словам, удары по топливной инфраструктуре могут создавать дополнительные проблемы для обеспечения столицы топливом и влиять на работу городских служб. Такие атаки являются частью более широкого давления на критически важную инфраструктуру Киева.

Тарас Козак Киев Киевская область Киевсовет воздушная тревога
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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