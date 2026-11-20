Автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 20 ноября был поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход, в связи с чем движение транспорта с левого на правый берег перекрыто. Повреждения получил Дарницкий мост, а на Южном мосту действуют ограничения движения.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Ситуация на мостах Киева после обстрела со стороны РФ

Журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова сообщила, что на подъездах к Подольско-Воскресенскому мосту скапливаются автомобили, образуя пробки.

По её словам, на Южном мосту действуют ограничения по весу транспорта до 10 тонн для легковых автомобилей и до 18 тонн для общественного транспорта.

Она сообщила, что из-за низкого напряжения возникли трудности также с троллейбусами: временно приостановили движение в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

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Также изменили маршруты автобусов № 110, 111 и 112. Из-за перекрытия Подольско-Воскресенского мостового перехода в направлении левого берега их движение организовали через Северный мост.

"Городские власти столицы призывают киевлян без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях, а предприятиям и учреждениям, где это возможно, перевести сотрудников на удаленный режим работы", — добавила она.

Автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что ГСЧС Киева сообщила, что в результате атаки РФ на столицу в ночь на 20 ноября специалисты зафиксировали повреждения в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах. Известно о трех погибших и 11 раненых.

Мы сообщали, что КГГА сообщила, что из-за российского обстрела движение троллейбусов временно приостановлено в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов. Проезд по улице Новоконстантиновской перекрыт, изменен маршрут автобусов.