Спасатели на месте российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В результате российской баллистической атаки на Киев 20 ноября были повреждены три мостовых перехода через Днепр. В частности, на Подольско-Воскресенском мосту временно перекрыли движение с правого на левый берег столицы. Также повреждения получил Дарницкий мост. На Южном мосту зафиксировали повторное попадание.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев в ночь на 20 ноября

В настоящее время Южный мост продолжает работать с ограничениями: проезд разрешен только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн. Оценить степень повреждений всех сооружений специалисты смогут после окончания воздушной тревоги.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Из-за затруднений с транспортным сообщением между правым и левым берегами Кличко призвал киевлян без крайней необходимости воздержаться от поездок по городу на частных автомобилях. Также он обратился к учреждениям и предприятиям с просьбой, по возможности, перевести сотрудников на удаленный график работы.

Мэр подчеркнул, что российская ракетная атака на столицу продолжается. По его словам, городские службы продолжают работать над ликвидацией последствий ударов.

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