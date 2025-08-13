Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Руководителю аппарата КГГА объявлено о подозрении

Руководителю аппарата КГГА объявлено о подозрении

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:05
Руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному объявлено о подозрении - что известно
Срочная новость

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрию Загуменному объявлено подозрение. Чиновника подозревают в растрате средств на капитальных ремонтах.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дмитрию Загуменному объявлено о подозрении

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" могут быть причастны к растрате средств на капремонте.

Кроме того, на прошлой неделе журналисты обнародовали информацию о его вероятной причастности к "серому" рынку такси, который действовал во время комендантского часа. По данным расследования, он оформил более двух тысяч пропусков для водителей.

Новость дополняется...

госбюджет Киев КГГА расследование подозрение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации