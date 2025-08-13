Руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному объявлено о подозрении - что известно

Руководителю аппарата КГГА объявлено о подозрении
Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:05
Срочная новость
Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрию Загуменному объявлено подозрение. Чиновника подозревают в растрате средств на капитальных ремонтах.
Об этом сообщают источники Новини.LIVE.
Реклама
Читайте также:
Дмитрию Загуменному объявлено о подозрении
Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" могут быть причастны к растрате средств на капремонте.
Кроме того, на прошлой неделе журналисты обнародовали информацию о его вероятной причастности к "серому" рынку такси, который действовал во время комендантского часа. По данным расследования, он оформил более двух тысяч пропусков для водителей.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама