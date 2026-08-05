Бортницкая станция аэрации не пострадала — Генштаб опроверг эту информацию

Бортницкая станция аэрации. Фото: КГГА

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой опроверг информацию о якобы нанесении удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве во время ночной российской атаки. По его словам, сообщения, распространившиеся в СМИ и соцсетях, не соответствуют действительности.

Об этом Лиховой сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

В Генштабе назвали сообщения об ударе по станции фейком

Пресс-секретарь Генштаба подчеркнул, что, несмотря на постоянную угрозу российских ударов по критической инфраструктуре, на данный момент информация о попадании по Бортницкой станции является ложной.

"Когда-нибудь все может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент — это фейк. Киевлянам, казалось бы, хватило бы и реальных ударов, и их последствий", — написал он.

Пост Дмитрия Лиховия. Фото: скриншот

Ранее соучредитель и руководитель центра "Эйдос" Виктор Таран также заявил, что российские войска якобы вновь нанесли удар по Бортницкой станции аэрации. По его словам, Россия систематически пытается поразить этот объект, поскольку он является единственной станцией, очищающей сточные воды Киева и прилегающих населенных пунктов.

Читайте также:

Таран отметил, что сами очистные сооружения сложно уничтожить, однако наиболее уязвимыми остаются системы электроснабжения, насосные станции, распределительные устройства и узлы управления. Он предупредил, что длительная остановка работы станции может привести к гибели биологической системы очистки, попаданию неочищенных стоков в Днепр и возникновению масштабного гуманитарного и экологического кризиса.

В то же время в Генеральном штабе подчеркнули, что информация о ночном поражении Бортницкой станции аэрации не подтвердилась.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска тремя баллистическими ракетами уничтожили ключевой склад компании "Розетка" в Броварах Киевской области. Логистический комплекс, открытый в 2017 году, имел площадь более 100 тысяч квадратных метров и был одним из крупнейших складов ритейлера в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Одной из целей стала железнодорожная платформа "Квітнева" в Броварском районе, где погибли по меньшей мере восемь человек, десятки получили ранения.