Бортницька станція аерації не зазнала удару — Генштаб спростував інформацію

Бортницька станція аерації. Фото: КМДА

Речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій спростував інформацію про нібито ураження Бортницької станції аерації в Києві під час нічної російської атаки. За його словами, повідомлення, які поширилися у медіа та соцмережах, не відповідають дійсності.

Про це Лиховій повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

У Генштабі назвали повідомлення про удар по станції фейком

Речник Генштабу наголосив, що, попри постійну загрозу російських ударів по критичній інфраструктурі, станом на зараз інформація про влучання по Бортницькій станції є неправдивою.

"Колись все може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз — це фейк. На киян, здавалося б, мало "вистачати" і реальних прильотів та їх наслідків", — написав він.

Пост Дмитра Лиховія. Фото: скриншот

Раніше співзасновник та керівник центру "Ейдос" Віктор Таран також заявив, що російські війська нібито знову завдали удару по Бортницькій станції аерації. За його словами, Росія систематично намагається вразити об'єкт, оскільки він є єдиною станцією, що очищує стічні води Києва та прилеглих населених пунктів.

Читайте також:

Таран зазначив, що самі очисні споруди складно знищити, однак найбільш уразливими залишаються системи електроживлення, насосні станції, розподільчі пристрої та вузли керування. Він застеріг, що тривале припинення роботи станції могло б призвести до загибелі біологічної системи очищення, потрапляння неочищених стоків у Дніпро та створення масштабної гуманітарної й екологічної кризи.

Водночас у Генеральному штабі підкреслили, що інформація про нічне ураження Бортницької станції аерації не підтвердилася.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська трьома балістичними ракетами знищили ключовий склад компанії Rozetka у Броварах на Київщині. Логістичний комплекс, відкритий у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів і був одним із найбільших складів ритейлера в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київщині. Однією з цілей стала залізнична платформа "Квітнева" у Броварському районі, де загинули щонайменше вісім людей, десятки дістали поранення.