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Главная Киев Германия осудила российский обстрел Киева и заверила в поддержке

Германия осудила российский обстрел Киева и заверила в поддержке

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 17:47
Германия осудила массированный обстрел Киева 2 июля и пообещала усилить поддержку Украины
Последствия российского обстрела Киева 2 июля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министерство иностранных дел Германии осудило массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 2 июля. Основным направлением вражеского удара был Киев. Германия заверила в продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии, передает Новини.LIVE.

Массированный обстрел со стороны России 2 июля

"Мы самым решительным образом осуждаем массированные российские авиаудары по Киеву и другим частям Украины прошлой ночью. Путинская Россия вновь подвергла столицу Украины и обширные территории страны массированным атакам беспилотников и ракет. Люди погибли или получили ранения во сне, дома были разрушены, а гражданская инфраструктура, такая как медицинские учреждения, была серьезно повреждена", — говорится в сообщении.

В МИД Германии выразили соболезнования жертвам и их семьям. Там подчеркнули, что кадры разрушений в очередной раз демонстрируют, что Россия продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины с неуклонной жестокостью. Российский диктатор Владимир Путин не проявляет никакой готовности к переговорам, а продолжает полагаться на ракетный и дронный террор, в то время как РФ несет огромные потери на передовой.

"Поэтому Германия вместе со своими партнерами еще больше усиливает давление на Россию. Мы будем и дальше поддерживать Украину в ее борьбе за самооборону. Эта поддержка также станет ключевой темой на саммите НАТО в Анкаре на следующей неделе", — добавили в МИД.

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Как писали Новини.LIVE, 2 июля на место российского удара по Дарницкому району Киева прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул необходимость в ракетах для защиты. Всего Россия убила в столице 21 человека.

Кроме того, этой ночью пострадал зоопарк в Киеве. В результате атаки ранения получили крокодилы и черепахи.

Киев Германия обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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