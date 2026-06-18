Свириденко: Киев должен быть готов к зиме, но отмечается отставание

Денис Шмыгаль, Юлия Свириденко и Алексей Кулеба. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Киев должен быть полностью готов к предстоящей зиме. По ее словам, это прямая ответственность городских властей. В то же время на данный момент столица отстает в подготовке.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в четверг, 18 июня, передает Новини.LIVE.

Подготовка Киева к отопительному сезону

Свириденко отметила, что государство оказывает Киеву всю необходимую поддержку. На данный момент уже выделено почти 4 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета, обеспечено софинансирование 50% необходимых мероприятий, а часть работ осуществляет Агентство восстановления.

Совещание, которое провела Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Также внедряются программы поддержки, предусматривающие установку индивидуальных и резервных систем энергоснабжения в многоквартирных домах.

"В то же время пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Наблюдаются отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить. Сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме", — заявила Свириденко.

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По её словам, Киев имеет самый большой среди городов Украины бюджет и достаточные ресурсы, а также поддержку государства, что позволяет ему обеспечить надлежащую подготовку к отопительному сезону.

Виталий Кличко. Фото: t.me/svyrydenkoy

"По итогам совещания с мэром определен конкретный перечень мер и сроки их выполнения. Задача четкая — Киев должен быть заблаговременно и надлежащим образом подготовлен к любым вызовам предстоящего осенне-зимнего периода", — говорит она.

Учитывая критическую важность надлежащей подготовки столицы к зимнему периоду, правительство в ближайшее время планирует инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко, блочно-модульные котельные не смогут компенсировать возможные потери теплоснабжения в случае уничтожения трех ключевых ТЭЦ в Киеве. Он также сообщил, что Кабмин урезал финансирование столицы, выделив лишь 4 миллиарда гривен вместо десяти.

Ранее эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба высказал замечания относительно укрытий в Киеве. Он утверждает, что полноценных бомбоубежищ в столице фактически не существует.