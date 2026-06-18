Свириденко: Киев должен быть готов к зиме, но отмечается отставание

Свириденко: Киев отстает в подготовке города к отопительному сезону
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Киев должен быть полностью готов к предстоящей зиме. По ее словам, это прямая ответственность городских властей. В то же время на данный момент столица отстает в подготовке.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в четверг, 18 июня, передает Новини.LIVE.
Подготовка Киева к отопительному сезону
Свириденко отметила, что государство оказывает Киеву всю необходимую поддержку. На данный момент уже выделено почти 4 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета, обеспечено софинансирование 50% необходимых мероприятий, а часть работ осуществляет Агентство восстановления.
Также внедряются программы поддержки, предусматривающие установку индивидуальных и резервных систем энергоснабжения в многоквартирных домах.
"В то же время пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Наблюдаются отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить. Сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме", — заявила Свириденко.
По её словам, Киев имеет самый большой среди городов Украины бюджет и достаточные ресурсы, а также поддержку государства, что позволяет ему обеспечить надлежащую подготовку к отопительному сезону.
"По итогам совещания с мэром определен конкретный перечень мер и сроки их выполнения. Задача четкая — Киев должен быть заблаговременно и надлежащим образом подготовлен к любым вызовам предстоящего осенне-зимнего периода", — говорит она.
Учитывая критическую важность надлежащей подготовки столицы к зимнему периоду, правительство в ближайшее время планирует инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко, блочно-модульные котельные не смогут компенсировать возможные потери теплоснабжения в случае уничтожения трех ключевых ТЭЦ в Киеве. Он также сообщил, что Кабмин урезал финансирование столицы, выделив лишь 4 миллиарда гривен вместо десяти.
Ранее эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба высказал замечания относительно укрытий в Киеве. Он утверждает, что полноценных бомбоубежищ в столице фактически не существует.