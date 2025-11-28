Ремонт путепровода вблизи метро Дарница — когда открыли движение транспорта

Кличко открывает мост. Фото: КГГА

В столице открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". Ремонт длился с декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко в пятницу, 28 ноября.

Ремонт путепровода вблизи метро "Дарница" — что изменилось

Путепровод вблизи метро "Дарница". Фото: КГГА

Путепровод был построен в 1963 году и с тех пор ни разу его капитально не ремонтировали.

"Мостовики установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно. Устроили новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Обновили коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Обустроили смежные велопешеходные тротуары", — говорится в сообщении.

Новое перильное ограждение на мосту. Фото: КГГА

Также под мостом демонтировали опору, которая была расположена на Броварском проспекте. Дорожники вынесли ее за пределы проезжей части. Это решение улучшит пропускную способность автотранспорта и уменьшит аварийность.

С сегодняшнего дня на путепроводе будет курсировать троллейбусный маршрут №29. А с завтрашнего дня свою работу возобновят троллейбусы №50 и №50к.

Транспорт едет по мосту. Фото: КГГА

В следующем году планируется завершение ремонта подземного пешеходного перехода и лестницы со стороны улицы Андрея Малышко, а также отделка путепровода и благоустройство территории.

"После капремонта эксплуатационный ресурс объекта продлен минимум на 30 лет", — обещает Кличко.

Также планируется ремонт еще одного путепровода, построенного в 1967 году.