Главная Киев Киевское метро может стать самым дорогим в мире — Бахматов

Киевское метро может стать самым дорогим в мире — Бахматов

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 08:04
Глава Деснянской РГА объяснил, почему не будет метро на Троещину
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Современного проекта строительства метро на Троещину не существует, а все разговоры о нем являются фактически мифом. На территории Деснянского района даже проводили транспортную конференцию с участием международных экспертов, где пришли к выводу: стратегии развития транспорта для района нет, а поэтому метро на Троещину так и не появится.

Такое мнение во время эфира программы "Киевское время" высказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

Читайте также:

В Киеве невозможно построить метро по старым планам

По словам Бахматова, тоннели, которые уже проложены, фактически превратятся в "пустые кисоны", ведь дальше продолжать строительство невозможно. Мост, где заложен ярус под метро, возводили еще по советскому проекту без всякой актуализации, и нынешняя власть не внесла никаких изменений. Кроме того, дальнейший маршрут упирается в застроенную территорию и водоем, который технически обойти нереально.

Политик подчеркнул, что город за последние 40 лет кардинально изменился и любые попытки реализовать старый проект выглядят утопическими.

"Когда что-то планируется 40 лет, за 40 лет город меняется. Если люди пытаются построить по проектам моста, не метро, 40-летней давности, в момент, когда ты пытаешься построить метро, там стоят здания какие-то, там уже изменена природа, там уже изменен климат и тому подобное. Итак, метро — это большой самообман. Плюс, если что-то надо достроить за условные 2-5 миллиардов евро, то при восстановлении страны, скорее всего, приоритеты должны быть другие", — высказался Бахматов.

Бахматов также обратил внимание, что за последние 11 лет в Киеве не открыли ни одной новой станции метро. В то же время обещания достроить метро на Виноградарь, которое должны были открыть еще в 2021 году, так и не выполнены, несмотря на полученные еще в 2018 году авансовые средства на сумму 4 миллиарда гривен. Компания "Киевметрострой", которая отвечала за работы, фактически исчезла.

Сейчас, по его словам, планы изменились: вместо метро предусматривают строительство автострады по новому проекту стоимостью 23 миллиарда гривен. При этом расчетная цена — 151 миллион долларов за километр, что, как отметил Максим Бахматов, делает киевское метро одним из самых дорогих в мире.

Напомним, тем временем в Киеве продолжается расследование дела о затоплении станций метро "Демиевская" и "Лыбедская". В частности, директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА недавно сообщили о подозрении в служебной халатности.

Кроме того, в августе Киевское метро признали рекордсменом по убыточности, хотя в 2019 году оно имело наибольший доход среди других метрополитенов в стране.

Между тем киевляне жалуются на недостаточное количество станций метро. В июле корреспондентка Новини.LIVE поинтересовалась, чего не хватает жителям столицы для комфортного передвижения по городу.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
