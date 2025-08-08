Прокуратура через суд заставляет КГГА убрать 4,7 га мусора на Троещине

Мусорная свалка. Фото: Киевская городская прокуратура

Деснянская окружная прокуратура подала иск, чтобы обязать Киевскую городскую госадминистрацию убрать стихийную свалку вдоль улицы Пуховской на Троещине. Замусоренные участки площадью более 4,7 га лежат рядом с озером Алмазным и представляют экологическую угрозу. Это уже второй иск прокуроров, направленный на ликвидацию неконтролируемых свалок в столице.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Что известно о свалке на Пуховской

Участки вдоль Пуховской в Деснянском районе годами засыпали строительными и бытовыми отходами. Прокуроры считают, что Киевская городская госадминистрация, ответственная за ликвидацию несанкционированных свалок, не выполнила требований закона по обращению с отходами. Из-за бездействия мэрии суд открыл производство по иску: прокуратура требует убрать мусор и восстановить территорию.

"...несанкционированная свалка находится в непосредственной близости к озеру Алмазное, что создает потенциальную угрозу для окружающей среды, в частности, может вызвать загрязнение водоема вредными веществами", — отмечает Киевская городская прокуратура.

Это уже второй подобный иск Деснянской окружной прокуратуры. Предыдущее дело касается стихийной свалки на улице Мелиоративной и также находится на рассмотрении суда. Правоохранители отмечают, что контроль за выполнением решений будет продолжаться, пока город не устранит экологические риски.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко раскритиковал работу столичных чиновников, обвинив КГГА в бездействии относительно хаотичной парковки в городе.

Ранее мы также информировали, что бывший директор департамента социальной и ветеранской политики КГГА взят под стражу, однако суд разрешил ему выйти под залог в 30 миллионов гривен.