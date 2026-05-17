В Киеве отказались останавливать ремонт Харьковского шоссе

Важная магистраль: в Киеве не будут останавливать ремонт Харьковского шоссе
Власти Киева не планируют останавливать ремонт Харьковского шоссе. Магистраль имеет стратегическое значение для левобережной части столицы. Обновление дороги необходимо не только для гражданских нужд, но и для улучшения военной логистики.
Об этом заявил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов в эфире программы "Київський час".
Александр Ковтунов подчеркнул, что качественное дорожное покрытие позволяет быстрее перемещать экстренные службы, транспорт и ресурсы в условиях военного времени. Столичные власти считают, что ремонт одной из ключевых транспортных артерий Киева поможет повысить эффективность передвижения по городу. Харьковское шоссе соединяет несколько крупных районов столицы и остается одной из наиболее загруженных дорог левобережья.
В Дарницкой РГА назвали трассу стратегической
"Харьковское шоссе является стратегической артерией, которая соединяет весь левый берег. Я считаю, что решение о ремонте было правильным и взвешенным. Это улучшит логистику не только местную, но и военную", — заявил Ковтунов.
В последние месяцы тема дорожных ремонтов в Киеве регулярно вызывает общественные дискуссии на фоне военного положения и ограниченного бюджета. В то же время городские власти продолжают подчеркивать необходимость поддержания транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии. Отдельное внимание уделяется объектам, которые могут использоваться для нужд обороны и экстренных служб.
