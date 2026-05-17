В Киеве отказались останавливать ремонт Харьковского шоссе

Ремонтная техника в Киеве. Фото: УНИАН

Власти Киева не планируют останавливать ремонт Харьковского шоссе. Магистраль имеет стратегическое значение для левобережной части столицы. Обновление дороги необходимо не только для гражданских нужд, но и для улучшения военной логистики.

Об этом заявил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов в эфире программы "Київський час".

Александр Ковтунов подчеркнул, что качественное дорожное покрытие позволяет быстрее перемещать экстренные службы, транспорт и ресурсы в условиях военного времени. Столичные власти считают, что ремонт одной из ключевых транспортных артерий Киева поможет повысить эффективность передвижения по городу. Харьковское шоссе соединяет несколько крупных районов столицы и остается одной из наиболее загруженных дорог левобережья.

В Дарницкой РГА назвали трассу стратегической

"Харьковское шоссе является стратегической артерией, которая соединяет весь левый берег. Я считаю, что решение о ремонте было правильным и взвешенным. Это улучшит логистику не только местную, но и военную", — заявил Ковтунов.

В последние месяцы тема дорожных ремонтов в Киеве регулярно вызывает общественные дискуссии на фоне военного положения и ограниченного бюджета. В то же время городские власти продолжают подчеркивать необходимость поддержания транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии. Отдельное внимание уделяется объектам, которые могут использоваться для нужд обороны и экстренных служб.

