Ремонт Южного моста - сколько продлится

Южный мост. Фото: Unsplash

В Киеве с 29 августа по 1 декабря частично ограничат движение по Южному мосту через Днепр. На участке по направлению с левого на правый берег будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в пятницу, 29 августа.

Схема расположения Южного моста. Фото: Киевавтодор

Ремонт Южного моста — что известно

"Дорожные работники будут ремонтировать мостовое полотно на участке сооружения в направлении с левого на правый берег реки Днепр", — говорится в сообщении.

Работы будут вестись на первой и половине второй полос транспортного движения.

