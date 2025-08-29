Видео
В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту — сроки

В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту — сроки

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:49
Ремонт Южного моста - сколько продлится
Южный мост. Фото: Unsplash

В Киеве с 29 августа по 1 декабря частично ограничат движение по Южному мосту через Днепр. На участке по направлению с левого на правый берег будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в пятницу, 29 августа.

міст
Схема расположения Южного моста. Фото: Киевавтодор

Ремонт Южного моста — что известно

"Дорожные работники будут ремонтировать мостовое полотно на участке сооружения в направлении с левого на правый берег реки  Днепр", — говорится в сообщении.

Работы будут вестись на первой и половине второй полос транспортного движения.

Напомним, недавно мы показывали, как выглядел Северный мост Киева почти 50 лет назад.

Также сообщалось, что в ночь на 21 августа во время вражеских обстрелов недостроенный Подольский мост подсветили в желто-голубые цвета.

Киев мост транспорт "Київавтодор" Южный мост
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
