Главная Киев В Киеве хотят создать новый разводной мост — фото

В Киеве хотят создать новый разводной мост — фото

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:20
В Киеве планируют создать новый мост -- как он будет выглядеть
Проект моста. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Архитекторы проектируют в Киеве новый пешеходный мост. Они уверяют, что он станет настоящей уникальной жемчужиной для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ООО "Проектные системы ЛТД" в Facebook.

Читайте также:

Новый мост в Киеве

"Представьте себе: это будто целая парковая зона, парящая над водой, создавая атмосферу покоя и гармонии с природой", — говорится в сообщении.

Новий міст у Києві
Проект моста в Киеве. Фото: facebook.com/projectsysLTD
У Києві хочуть створити розвідний міст
В Киеве планируют построить новый мост. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Мост планируют сделать разводным, который специально адаптирован для пропуска речного транспорта в бухте. Это сделает его функциональным и современным.

Кроме того, на мосту будут расти зеленые насаждения и деревья, что сделает прогулку настоящей экскурсией в саду.

Архітектори розробляють новий міст для Києва
Разводной мост. Фото: facebook.com/projectsysLTD
У Києві планують побудувати новий міст
Мост, который хотят создать в Киеве. Фото: facebook.com/projectsysLTD
Міст в Києві
Зеленые насаждения на мосту. Фото: facebook.com/projectsysLTD

"Работы было выполнено достаточно много, но война сделала свои коррективы. Мы понимаем, что данный мост сегодня не ко времени, но в будущем в нашем любимом городе Киеве он обязательно станет новой жемчужиной", — добавили архитекторы.

Пост ООО "Проектные системы ЛТД". Фото: скриншот

Напомним, до 1 декабря в Киеве частично будут ограничивать движение по Южному мосту. Причиной являются ремонтные работы.

Ранее в сети показали, как выглядел Северный мост Киева почти 50 лет назад.

Киев мост парки река Днепр архитектура
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
