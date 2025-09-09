В Киеве планируют создать новый мост -- как он будет выглядеть

В Киеве хотят создать новый разводной мост — фото
Архитекторы проектируют в Киеве новый пешеходный мост. Они уверяют, что он станет настоящей уникальной жемчужиной для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ООО "Проектные системы ЛТД" в Facebook.
Новый мост в Киеве
"Представьте себе: это будто целая парковая зона, парящая над водой, создавая атмосферу покоя и гармонии с природой", — говорится в сообщении.
Мост планируют сделать разводным, который специально адаптирован для пропуска речного транспорта в бухте. Это сделает его функциональным и современным.
Кроме того, на мосту будут расти зеленые насаждения и деревья, что сделает прогулку настоящей экскурсией в саду.
"Работы было выполнено достаточно много, но война сделала свои коррективы. Мы понимаем, что данный мост сегодня не ко времени, но в будущем в нашем любимом городе Киеве он обязательно станет новой жемчужиной", — добавили архитекторы.
Напомним, до 1 декабря в Киеве частично будут ограничивать движение по Южному мосту. Причиной являются ремонтные работы.
Ранее в сети показали, как выглядел Северный мост Киева почти 50 лет назад.
