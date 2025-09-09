В Киеве планируют создать новый мост -- как он будет выглядеть

Проект моста. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Архитекторы проектируют в Киеве новый пешеходный мост. Они уверяют, что он станет настоящей уникальной жемчужиной для Украины.

Новый мост в Киеве

"Представьте себе: это будто целая парковая зона, парящая над водой, создавая атмосферу покоя и гармонии с природой", — говорится в сообщении.

Мост планируют сделать разводным, который специально адаптирован для пропуска речного транспорта в бухте. Это сделает его функциональным и современным.

Кроме того, на мосту будут расти зеленые насаждения и деревья, что сделает прогулку настоящей экскурсией в саду.

"Работы было выполнено достаточно много, но война сделала свои коррективы. Мы понимаем, что данный мост сегодня не ко времени, но в будущем в нашем любимом городе Киеве он обязательно станет новой жемчужиной", — добавили архитекторы.

