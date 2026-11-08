Зеленский поручил подготовить программу бесплатного проезда в столице

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В Киеве может быть введен бесплатный проезд в городском наземном транспорте на случай перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующую программу, а также обеспечить столицу достаточным количеством резервных автобусов.

Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания, передает Новини.LIVE.

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