Главная Киев В Киевсовет вернулся депутат с подозрением в коррупции

В Киевсовет вернулся депутат с подозрением в коррупции

Дата публикации 7 октября 2025 22:00
Председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев снова созывает заседание
Депутат Киевсовета Михаил Терентьев. Фото: Facebook

В Киеве разгорелся новый скандал вокруг деятельности земельной комиссии городского совета. Председателю комиссии по вопросам земельных отношений Михаилу Терентьеву, которому еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам, разрешили вернуться к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Виктория Пташник в Facebook во вторник, 7 октября.

Читайте также:

Скандал в Киевсовете

По словам Пташник, после предъявления подозрения Терентьев вышел под залог, однако не сложил депутатский мандат и не появлялся на заседание комиссии по вопросам предотвращения коррупции, несмотря на ее официальное обращение.

"И вот завтра он впервые созывает Земельную комиссию под своим председательством",- написала депутат.

По мнению Пташник, это лишь способ легализоваться, чтобы и дальше продолжить свою деятельность.

Отметим, что "Чистый город" — это совместная операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете.

К схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

