В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Киев Депутат объяснила, что не так с земельной комиссией Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 20:07
Срыв заседания земельной комиссии Киевсовета 8 октября — Виктория Пташник рассказала, в чем проблема
Виктория Птичник. Фото: пресс-служба Европейской Солидарности

Земельная комиссия Киевсовета, заседание которой сегодня сорвалось, не имеет права заседать после производства НАБУ под названием "Чистый город". Ведь фигурант этого дела является главой комиссии.

Об этом заявила Киевсовета Виктория Пташник в комментарии Новини.LIVE.

Земельная комиссия не может работать без новых правил

Пташник сообщила, что, по ее мнению, земельная комиссия не имеет права работать, пока не будут изменены правила принятия решений по отчуждению земельных участков в столице.

"После расследования НАБУ по делу "Чистый город", где зафиксированы схемы с незаконным выделением участков, очевидно, что действующая комиссия не может работать без новых правил", — добавила она.

Что говорят активисты о срыве заседания комиссии

В то же время председатель ОО "Защитим Протасов Яр" Юлия Бартляй рассказала, что активисты расстроены срывом заседания, ведь сегодня должны были рассмотреть вопрос продления решения о выкупе частных участков, которые вошли в ландшафтный заказник.

"Большое неуважение депутатов, которые не собрались, — в зале было около 30 человек с разными вопросами. Город должен функционировать, а не стоять из-за политических амбиций", — говорит Бартляй.

Что известно о деле "Чистый город"

Это операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачена масштабная схема земельной коррупции в Киевсовете. Среди фигурантов заместитель мэра Киева Петр Оленич, экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко.

Напомним, что заседание земельной комиссии сегодня, 8 октября, не состоялось из-за отсутствия ее председателя Михаила Терентьева и его заместителей.

Хотя только вчера стало известно, что Терентьеву позволили вернуться к своим обязанностям.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
