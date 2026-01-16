Видео
Главная Киев Харьков и Киев — почему разная подготовка к зимнему коллапсу

Дата публикации 16 января 2026 16:52
Харьков держится менеджментом — Киев платит цену масштаба — энергетический фронт зимы
Пункт несокрушимости в Киеве возле дома, где нет света и тепла. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

В четверг, 15 января, в Украине было объявлено о введении чрезвычайного режима в энергетическом секторе после серии массированных ударов РФ по энергетической и тепловой инфраструктуре. Такое решение на первый взгляд звучит бюрократически, однако на самом деле является политико-экономическим ответом на очень простую реальность.

Ведь любая управленческая задержка быстро превращается в холод в квартирах, остановку насосов водоснабжения, проседание мобильной связи и паралич городских сервисов. Именно поэтому чрезвычайный режим в таких условиях означает одно — более быстрое принятие решений, более жесткую координацию, приоритезацию критических объектов и мобилизацию ремонтных ресурсов, включая штабную логику 24/7, где ключевым KPI становится не формулировка в постановлении, а количество часов до возвращения тепла и электричества людям.

Эта зима показывает, что городское выживание держится на трех контурах:

  • импорт электроэнергии как подушка времени для балансировки системы в пиках и компенсации дефицита во время повреждений;
  • резервы и ремонтопригодность, где побеждает не тот, кого не бьют, а тот, кто быстрее восстанавливается;
  • и пункты несокрушимости как социальный амортизатор, когда долгие отключения бьют по быту, здоровью и базовой безопасности — на уровне фактов государство говорило о наращивании возможностей импорта из ЕС, а в публичных данных фигурировала доступная пропускная способность импорта до 2450 МВт.

Второй контур — ремонт и резервы — наименее медийный, но самый важный, здесь все упирается в запасы оборудования, логистику, доступ к технике и четкую приоритетность -больницы, котельные, водоканалы, узлы связи и транспорт должны получать "первую помощь" системы — координационный штаб восстановления и ускорения решений в режиме чрезвычайной ситуации. Как раз об этом — меньше инерции, больше исполнения.

Третий контур — пункты несокрушимости — это практическая инфраструктура устойчивости для гражданских. В частности, тепло, возможность зарядить телефоны, базовые услуги и точка связи.

Сколько в Украине создано пунктов несокрушимости

По данным профильного министерства, по состоянию на конец 2025 года в Украине создано 13 362 пункта, из которых часть работает постоянно, а часть открывается по необходимости, вопрос как они работают и какие сервисы предоставляют остается открытым.

Харьков, в отличие от Киева, стал примером

На фоне этих трех контуров особенно отчетливо видна разница между городами и качеством управления. Харьков — стал примером того, как устойчивость рождается из менеджмента, а не из случайности. Город живет под обстрелами ежедневно, но его коммунальные и управленческие службы работают в логике протокола, где скорость восстановления является частью системы.

В публичных сообщениях фиксировалось оперативное возвращение теплоснабжения в поврежденных домах, а также применение режима "энергетического острова" после ударов по крупным узлам — это прагматичная модель, когда город пытается удержать критические контуры и не "лечь" полностью из-за каскадных отказов. Именно так выглядит городская живучесть — децентрализация, резервные сценарии, дисциплина исполнения и постоянная готовность.

В Киеве другая история. Там масштабы умножают последствия. Столица уже переживала периоды почти полного обесточивания, и эта память сделала энергетику политическим вопросом в квадрате.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности временно выехать из города из-за ситуации с электро-, тепло- и водоснабжением. Сбой в мегаполисе быстро превращается в цепь социальных и экономических эффектов.

Чрезвычайный режим в энергетике — правильное ли это решение

Финальный вывод этой истории — чрезвычайный режим в энергетике является правильной рамкой, он потребует перехода от "восстановить как было" к "построить, защитить так, чтобы имело возможность держать удар" — через децентрализованную генерацию и городские энергетические решения, стабильный импортный контур, реальные запасы критического оборудования и пункты несокрушимости как полноценный сервис для людей.

В противном случае каждая новая волна атак снова будет превращать вопрос электричества в вопрос выживания — а это слишком дорогая цена даже для самой устойчивой страны.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января, заявил, что власти Киева не подготовили столицу к атакам на энергосистему.

Кроме того, в правительстве не довольны тем, как Киев обустраивает распределенную генерацию.

Виталий Кличко Киев Харьков электроэнергия война в Украине блэкаут Пункт Незламности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
