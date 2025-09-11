Бахматов сказал, почему не проходят заседания Киевсовета

Заседание Киевсовета. Иллюстративное фото: "Вечерний Киев".

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов отметил, что Киевский городской совет уже очень давно не собирался для проведения заседания. По его мнению, в этом виноват городской голова Киева Виталий Кличко.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Бахматов назвал причину отсутствия заседаний Киевсовета

Бахматов отметил, что Киевский городской совет не собирался много времени, потому что его председателю Кличко уже все равно.

В частности, глава Деснянской районной государственной администрации отметил, что уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.

"Я думаю, что назрела капитальная перестройка формата работы КГГА, мэрии и тому подобное. Все депутаты чувствуют, что так как было, вся эта неэффективность и коррупция не может уже продолжаться. А как по-новому работать — они пока еще не умеют, им надо объяснить, чем мы и занимаемся в Деснянском районе.

У меня ощущение, что главе КГГА уже все равно, что будет происходить. Если человек хочет, он выходит, рассказывает, публично собирает фракцию, что-то делает и так далее. Но мы не видим этого", — заявил Бахматов.

Напомним, что недавно заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко хотела сорвать выступление главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова.

Ранее мы информировали, что мэр города Киева Виталий Кличко в четвертый раз за время полномасштабного вторжения ушел в отпуск.