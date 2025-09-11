В Киеве директор дорожной компании уклонился от уплаты 30 млн грн налогов

Ремонт дорог. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве руководителю компании, занимающейся ремонтом дорог, мостов и автострад, объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах предприятие выполняло по договору субподряда работы по реконструкции транспортных развязок в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Работы финансировались из городского бюджета.

Впрочем, директор компании, нарушив требования налогового законодательства, не указал в налоговых декларациях фактические поступления средств за выполненные работы. В результате в госбюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 30 миллионов гривен.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в Киеве регулярно разоблачают коррупционные схемы с участием должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий. Так, недавно чиновница КП "Киевгорсвет" допустила переплату в 15 млн гривен за уличные фонари.

Между тем Киевский городской совет длительное время не проводит заседаний и не обсуждает многочисленные проблемы столицы.

Добавим, что депутат Киевсовета Андрей Витренко отмечал, что мэр Виталий Кличко лично отвечает за коррупцию в столице.