Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве разоблачили схему неуплаты налогов во время ремонта дорог

В Киеве разоблачили схему неуплаты налогов во время ремонта дорог

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:08
В Киеве директор дорожной компании уклонился от уплаты 30 млн грн налогов
Ремонт дорог. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве руководителю компании, занимающейся ремонтом дорог, мостов и автострад, объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

В Киеве "наварили" на ремонте дорог

Следствие установило, что в 2022-2023 годах предприятие выполняло по договору субподряда работы по реконструкции транспортных развязок в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Работы финансировались из городского бюджета.

Впрочем, директор компании, нарушив требования налогового законодательства, не указал в налоговых декларациях фактические поступления средств за выполненные работы. В результате в госбюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 30 миллионов гривен.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в Киеве регулярно разоблачают коррупционные схемы с участием должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий. Так, недавно чиновница КП "Киевгорсвет" допустила переплату в 15 млн гривен за уличные фонари.

Между тем Киевский городской совет длительное время не проводит заседаний и не обсуждает многочисленные проблемы столицы.

Добавим, что депутат Киевсовета Андрей Витренко отмечал, что мэр Виталий Кличко лично отвечает за коррупцию в столице.

Киев ремонт налоги дороги прокуратура
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации