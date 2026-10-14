Камельчук допустил возможность отстранения Кличко от власти в Киеве и переход к военной администрации

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что парламент может дать политическую оценку подготовке Киева к обороне и изменить систему управления столицей, если для этого будет достаточная общая политическая воля. В то же время ближайшее заседание Верховной Рады вряд ли будет иметь немедленные последствия для мэра Виталия Кличко.

Об этом Камельчук заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Может ли Верховная Рада сменить власть в Киеве

По словам Камельчука, Верховная Рада как законодательный орган может принять соответствующее решение на уровне закона или постановления. Однако для этого необходима общая политическая воля.

"С политической точки зрения, как законодательный орган, Верховная Рада в принципе может решить все на уровне закона — будь то закон или постановление — и однозначно может сменить власть в Киеве, если на это будет достаточная общая политическая воля", — заявил нардеп.

В то же время он отметил, что ближайшее заседание парламента вряд ли приведет к немедленным изменениям для главы столицы.

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"Но завтрашний день [сегодня, 14 жовтня — Ред.] вряд ли что-то решит, поэтому Кличко прямо завтра не стоит чего-то бояться", — сказал Камельчук.

Напомним, что во вторник, 13 октября, Верховная Рада поддержала предложение народного депутата Марьяны Безуглой пригласить мэра Киева Виталия Кличко в парламент для дачи объяснений по поводу подготовки столицы к зиме в условиях войны. За эту инициативу проголосовал 151 народный депутат.

Какие последствия может иметь дело об укрытиях в Киеве

Отдельно народный депутат прокомментировал действия прокуратуры в отношении укрывательств в столице. Он выразил удивление тем, что вопрос ответственности за их отсутствие подняли только сейчас.

"А что касается обвинений прокуратуры в неустановлении укрытий, на самом деле немного странно слышать это от прокуратуры, потому что они должны были возбудить это дело и предъявить обвинения как минимум в 2022 году, а в 2014-м — в тех приграничных районах, где на востоке продолжались боевые действия. Это нужно было делать в отношении любого мэра или руководителя любой администрации", — отметил Камельчук.

Камельчук предположил, что дальнейшие правовые последствия будут зависеть от решения суда. Среди возможных сценариев он назвал изменение системы управления столицей, в частности переход к военно-гражданской администрации.

"Может быть отстранение. Отстранение сначала решением суда за бездействие, Верховная Рада затем может изменить, скажем так, порядок управления в соответствии с тем, о чем вы упомянули, на военно-гражданскую администрацию", — сказал народный депутат, комментируя возможное развитие событий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Ирина Никорак раскритиковала столичные власти за недостаточное количество укрытий в Киеве. Она обратила внимание на то, что в городе продолжают финансировать парки, скверы и ремонт дорог, тогда как вопрос безопасности населения остается нерешенным.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве до сих пор не установили более 100 мобильных укрытий. Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп пояснила, что районные администрации подготовили перечень мест для размещения защитных сооружений, однако городские власти не выделили необходимого финансирования. Из-за этого реализация проекта не началась.