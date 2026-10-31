Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В субботу, 31 октября, в Оболонском районе Киева зафиксировано падение обломков на территории торгового центра. По предварительной информации, в результате инцидента пострадала женщина.

Информацию об инциденте обнародовала Киевская городская военная администрация (КГВА), передает Новини.LIVE.

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Обломки упали на территорию ТЦ. Скриншот: t.me/VA_Kyiv

В Киеве обломки упали на ТЦ

"В Оболонском районе обломки упали на территорию торгового центра. По предварительной информации, пострадала женщина", — сообщили в КМВА.

В сообщении КМВА не уточнили, где именно на территории торгового центра упали обломки, повредили ли они здание и в каком состоянии находится пострадавшая.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября в Киеве продолжались масштабные отключения электроэнергии из-за российских атак на критическую инфраструктуру. После обстрела вечером 30 октября к последствиям предыдущих ударов добавились новые повреждения, из-за чего ситуация с электроснабжением остается сложной.

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Также Новини.LIVE писали, что народный депутат Александр Федиенко сравнил ситуацию с безопасностью на фронте и в Киеве. По его словам, на передовой обстановка для него более предсказуема, чем в столице.