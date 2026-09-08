Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Борисполь: ранен двухлетний ребенок

Атака РФ на Борисполь: ранен двухлетний ребенок

Ua ru
8 сентября 2026 18:16
В Борисполе в результате атаки РФ ранен двухлетний ребенок
Дым в результате атаки РФ на Борисполь. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Россия регулярно наносит удары по Киевской области. Стало известно, что в Борисполе в результате российской атаки 8 сентября пострадала двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение глаза, находится в сознании и госпитализирована в больницу. Российская армия продолжает наносить вред украинским детям.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Двухлетнюю девочку госпитализировали после атаки РФ

Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время вражеской атаки в Борисполе осколочное ранение глаза получила двухлетняя девочка. Девочка находится в сознании. Ее доставили в больницу, где медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. В своем посте он подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданское население и подвергать опасности детей.

"Страшно осознавать, что российские террористы продолжают наносить удары по мирным жителям и подвергать опасности наших детей", — отметил Тимур Ткаченко.

Он также пожелал ребёнку скорейшего выздоровления и призвал жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Читайте также:
Атака РФ на Бориспіль: поранено дворічну дитину - фото 1
Сообщение главы КОВА. Скриншот: Telegram

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Диана Шликова сообщала из Голосеевского района Киева — в результате атаки РФ там повреждено 16 жилых домов. К счастью, в этом районе никто не погиб.

Новини.LIVE писали, что российские войска уничтожили VARUS в Соломенском районе столицы, образовалась огромная воронка. Именно этот район подвергся наибольшим разрушениям во время атаки РФ в ночь на 8 сентября.

Киев дети Киевская область Борисполь атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации