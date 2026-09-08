В Борисполе в результате атаки РФ ранен двухлетний ребенок

Дым в результате атаки РФ на Борисполь. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Россия регулярно наносит удары по Киевской области. Стало известно, что в Борисполе в результате российской атаки 8 сентября пострадала двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение глаза, находится в сознании и госпитализирована в больницу. Российская армия продолжает наносить вред украинским детям.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Двухлетнюю девочку госпитализировали после атаки РФ

Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время вражеской атаки в Борисполе осколочное ранение глаза получила двухлетняя девочка. Девочка находится в сознании. Ее доставили в больницу, где медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. В своем посте он подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданское население и подвергать опасности детей.

"Страшно осознавать, что российские террористы продолжают наносить удары по мирным жителям и подвергать опасности наших детей", — отметил Тимур Ткаченко.

Он также пожелал ребёнку скорейшего выздоровления и призвал жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

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Сообщение главы КОВА. Скриншот: Telegram

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Диана Шликова сообщала из Голосеевского района Киева — в результате атаки РФ там повреждено 16 жилых домов. К счастью, в этом районе никто не погиб.

Новини.LIVE писали, что российские войска уничтожили VARUS в Соломенском районе столицы, образовалась огромная воронка. Именно этот район подвергся наибольшим разрушениям во время атаки РФ в ночь на 8 сентября.