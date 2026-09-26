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Главная Киев Изменения в Киеве с 1 октября: цены на транспорт и коммунальные услуги

Изменения в Киеве с 1 октября: цены на транспорт и коммунальные услуги

Ua ru
26 сентября 2026 10:41
Изменения в Киеве с 1 октября: цены на транспорт и коммунальные услуги
Люди возле транспорта. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2026 года в Вышгороде вступят в силу обновленные тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для юридических лиц. В целом, в Киевской области тарифы на газ и электроэнергию для населения пока останутся без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить проезд

С 1 октября повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева не запланировано. Действующие тарифы останутся в силе: разовая поездка в автобусе, метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере стоит 30 гривен. Для пассажиров, покупающих сразу несколько поездок, предусмотрены скидки. Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных билетов.

Также можно воспользоваться 90-минутным билетом за 60 гривен. Он позволяет совершать неограниченное количество пересадок между различными видами общественного транспорта в течение полутора часов. Проезд в большинстве киевских маршруток будет стоить 25 гривен. На отдельных коротких маршрутах тариф останется на уровне 20 гривен.

Изменится ли стоимость воды

3 сентября 2026 года Киевсовет поддержал изменение тарифов на водоснабжение и водоотведение в столице. Для населения стоимость услуг составит 63,79 гривны за кубометр. В то же время тариф почти в 90 гривен за кубометр, о котором сообщалось ранее, пока для населения применяться не будет.

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В Вышгороде с 1 октября 2026 года также вводятся обновленные тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для юридических лиц. Решение касается предприятий и организаций, пользующихся услугами Вышгородского МКП "Водоканал", и предусматривает пересмотр действующих тарифных ставок.

Тарифы на электричество и газ

Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию с 1 октября не изменится. Стоимость составит 4,32 гривны за кВт·ч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время будет действовать тариф 2,16 гривны за кВт·ч.

Цена на природный газ для большинства бытовых потребителей также останется без изменений. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", пользующиеся годовым фиксированным тарифом, и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Новости Киевской области

Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз совершили жестокую атаку на Киев с применением беспилотников. В Соломенском районе после падения БПЛА загорелись пятиэтажный жилой дом и магазин на первом этаже.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 25 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по Иванковскому лицею № 2 в Вышгородском районе Киевской области. Тимур Ткаченко прокомментировал атаку: "Нет слов.Это очередной удар по мирной жизни".

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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