Зміни у Києві з 1 жовтня: ціни на транспорт і комунальні послуги

Люди біля транспорту. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року у Вишгороді діятимуть оновлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для юридичних осіб. Загалом, на Київщині тарифи на газ та електроенергію для населення поки залишатимуться без змін.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме проїзд

З 1 жовтня підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва не заплановане. Чинні тарифи продовжать діяти: разова поїздка в автобусі, метро, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштує 30 гривень. Для пасажирів, які купують кілька поїздок одразу, передбачені знижки. Вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних квитків.

Також можна скористатися 90-хвилинним квитком за 60 гривень. Він дозволяє необмежену кількість пересадок між різними видами комунального транспорту протягом півтори години. Проїзд у більшості київських маршруток становитиме 25 гривень. На окремих коротких маршрутах тариф залишиться на рівні 20 гривень.

Чи зміниться вартість води

3 вересня 2026 року Київрада підтримала зміну тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. Для населення вартість послуг становитиме 63,79 гривні за кубометр. Водночас тариф майже у 90 гривень за кубометр, про який повідомлялося раніше, наразі для населення застосовуватися не буде.

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У Вишгороді з 1 жовтня 2026 року також запроваджують оновлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для юридичних осіб. Рішення стосується підприємств і організацій, які користуються послугами Вишгородського МКП "Водоканал", та передбачає перегляд чинних тарифних ставок.

Тарифи на світло та газ

Для побутових споживачів тариф на електроенергію з 1 жовтня не зміниться. Вартість становитиме 4,32 гривні за кВт·год, а для власників двозонних лічильників у нічний час діятиме тариф 2,16 гривні за кВт·год.

Ціна на природний газ для більшості побутових споживачів також залишиться без змін. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які користуються річною фіксованою пропозицією, й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

Новини Київщини

Новини.LIVE писали, що у ніч на 26 вересня російські війська вчергове здійснили жорстоку атаку на Київ із застосуванням безпілотників. У Солом’янському районі після падіння БпЛА загорілися п’ятиповерховий житловий будинок та магазин на першому поверсі.

Також Новини.LIVE інформували, що увечері 25 вересня російські війська завдали удару безпілотником по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі Київської області. Тимур Ткаченко прокоментував атаку: "Немає слів.Це черговий удар по мирному життю".