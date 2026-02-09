Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Заменить ТЭЦ Киева невозможно — Кучеренко назвал причину

Заменить ТЭЦ Киева невозможно — Кучеренко назвал причину

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 00:59
Кучеренко заявил, что заменить киевские ТЭЦ невозможно
Нардеп Алексей Кучеренко. Фото: Телеграм/Кучеренко

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что технологически и экологически заменить ТЭЦ в Киеве невозможно. Единственным реальным путем является надежная защита критических объектов от ракетных ударов.

Об этом нардеп от "Батькивщины" сказал в эфире "Киевского времени".

Реклама
Читайте также:

Почему невозможно заменить ТЭЦ Киева и что делать

"Заменить Киевские ТЭЦ невозможно, площадок нет, технологически и экологически это просто невозможно. Легче... защищать их надежно от ракет. Потому что именно для этого существует государство Украина и любое другое", — заявил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что защита ключевой инфраструктуры, таких как вокзалы, железная дорога, мосты и гидростанции — это прямая функция государства, а не "рассказы о том, как все куда-то зароют или перекроют".

Напомним, недавно мы писали, что Кучеренко раскритиковал подготовку Киева к обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. Он отметил, что в столице практически не выполнили эту задачу.

Также мы писали, что после комбинированной атаки РФ в ночь на 7 февраля, Киев сейчас уже вернулся к временным графикам отключений света. Инструкцию о том, как узнать о своей очереди — читайте по этой ссылке.

Киев нардепы сфера энергетики ТЭЦ теплоснабжение столица
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации