Кучеренко заявил, что заменить киевские ТЭЦ невозможно

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что технологически и экологически заменить ТЭЦ в Киеве невозможно. Единственным реальным путем является надежная защита критических объектов от ракетных ударов.

Об этом нардеп от "Батькивщины" сказал в эфире "Киевского времени".

Почему невозможно заменить ТЭЦ Киева и что делать

"Заменить Киевские ТЭЦ невозможно, площадок нет, технологически и экологически это просто невозможно. Легче... защищать их надежно от ракет. Потому что именно для этого существует государство Украина и любое другое", — заявил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что защита ключевой инфраструктуры, таких как вокзалы, железная дорога, мосты и гидростанции — это прямая функция государства, а не "рассказы о том, как все куда-то зароют или перекроют".

Напомним, недавно мы писали, что Кучеренко раскритиковал подготовку Киева к обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. Он отметил, что в столице практически не выполнили эту задачу.

Также мы писали, что после комбинированной атаки РФ в ночь на 7 февраля, Киев сейчас уже вернулся к временным графикам отключений света. Инструкцию о том, как узнать о своей очереди — читайте по этой ссылке.