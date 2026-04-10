В Чернобыльской зоне заметили редкий вид косули

Косуля европейская. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали появление косули европейской вблизи заброшенных домов. Это свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы на территориях, где длительное время отсутствует человеческая деятельность.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, передает Новини.LIVE.

Животное заметили косулю весенней растительности неподалеку заброшенных домов.

"Там, где люди ушли, природа снова берет свое: осторожный шаг, настороженный взгляд и жизнь возвращается туда, где когда-то царила тишина", — отметили в заповеднике.

Косуля европейская (Capreolus capreolus) — небольшой и грациозный олень с коротким туловищем, длинными ушами и почти незаметным хвостом. В теплый период года ее шерсть имеет рыжеватый оттенок, а зимой становится сероватой. Характерной чертой является светлое пятно под хвостом — так называемое "зеркало". Самцы имеют небольшие рога, тогда как самки их не имеют.

Этот вид распространен в большинстве стран Европы и частично в Азии. В Украине косули обитают в светлых лесах, на опушках и полянах, а также в лесостепных регионах. Чаще всего их можно увидеть утром или вечером, ведь днем они прячутся в густой растительности.

Основу питания составляют травы, а также побеги деревьев и кустов. Зимой косули могут поедать хвою молодых сосен. Они хорошо плавают и способны преодолевать значительные расстояния, хотя обычно ведут оседлый образ жизни.

В теплое время года животные держатся поодиночке или небольшими группами, а осенью могут формировать более крупные стада. Период гона приходится на август-сентябрь, при этом развитие эмбриона у самок имеет особенность — временную задержку.

Среди естественных врагов косуль — волки и рыси, а на молодых особей могут охотиться лисы. В естественных условиях они живут в среднем до 12 лет.

Как ранее писали Новини.LIVE, на днях исследователи заметили в Чернобыльской зоне уникальную птицу — горного дрозда, который обычно гнездится в Карпатском регионе Украины. Этот вид пернатых не появлялся на Киевщине около 50 лет.

А также в Чернобыль вернулись белые аисты. По наблюдениям ученых, последний раз птицы гнездились на этой территории 20 лет назад.