Служба энергетической безопасности будет контролировать генераторы в Киеве — решение Киевсовета

В Киеве создадут некоммерческое предприятия "Служба энергетической безопасности". Его сформируют путем реорганизации одного из коммунальных предприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Служба энергетической безопасности будет иметь парк автономных источников питания

Новое предприятие будет отвечать за резервное энергопитание столицы. "За" проголосовали 68 депутатов.

Основу для новой службы составит предприятие, ранее работавшее в сфере водоснабжения. Создание структуры не потребует дополнительного финансирования из городского бюджета.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что Служба энергетической безопасности будет иметь парк автономных источников питания, контролировать их эксплуатацию и разворачивать генераторы на объектах, оставшихся без электроснабжения.

"Например, приходят генераторы к нам без оснащения, без подключения, без выключателей, без кабеля, даже без топливных баков. Их надо сначала привести в порядок, сделать так, чтобы он мог работать, а потом за ним присматривать", — отметил чиновник.

Кроме того, служба будет вести учет генераторов, обеспечивать хранение и техническую готовность, а также оперативно устанавливать оборудование там, где объекты остались без электроэнергии.

"У нас сейчас не существует логистической функции. Генераторы весом несколько тонн. Перевезти их с места на место — это проблема", — добавил Пантелеев.

