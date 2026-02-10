Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве появится Служба энергетической безопасности — детали

В Киеве появится Служба энергетической безопасности — детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:21
Служба энергетической безопасности будет контролировать генераторы в Киеве — решение Киевсовета
Работники ГСЧС заправляют генератор. Фото: ГСЧС

В Киеве создадут некоммерческое предприятия "Служба энергетической безопасности". Его сформируют путем реорганизации одного из коммунальных предприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:

Служба энергетической безопасности будет иметь парк автономных источников питания

Новое предприятие будет отвечать за резервное энергопитание столицы. "За" проголосовали 68 депутатов.

Основу для новой службы составит предприятие, ранее работавшее в сфере водоснабжения. Создание структуры не потребует дополнительного финансирования из городского бюджета.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что Служба энергетической безопасности будет иметь парк автономных источников питания, контролировать их эксплуатацию и разворачивать генераторы на объектах, оставшихся без электроснабжения.

"Например, приходят генераторы к нам без оснащения, без подключения, без выключателей, без кабеля, даже без топливных баков. Их надо сначала привести в порядок, сделать так, чтобы он мог работать, а потом за ним присматривать", — отметил чиновник.

Кроме того, служба будет вести учет генераторов, обеспечивать хранение и техническую готовность, а также оперативно устанавливать оборудование там, где объекты остались без электроэнергии.

"У нас сейчас не существует логистической функции. Генераторы весом несколько тонн. Перевезти их с места на место — это проблема", — добавил Пантелеев.

Напомним, что в столице есть дома, в которых отсутствует тепло более 30 дней.

Также мы сообщали, что за поврежденные в результате мороза батареи можно получить компенсацию.

Киев КГГА сфера энергетики Киевсовет генераторы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации