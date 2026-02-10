Можно ли получить компенсацию за треснувшие батареи из-за мороза

Женщина утепляет детскую кровать в квартире без света. Фото: AP

Киев окажет материальную помощь в размере 40 тысяч гривен жителям столицы, чьи квартиры пострадали в результате отключений тепла и воды. Соответствующее решение сегодня принял Киевсовет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Какую компенсацию получат киевляне

Департамент социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевсовета (КГГА) будет предоставлять 40 тыс. гривен единовременной адресной помощи владельцам квартир, которые получили повреждения в результате аварий на инженерных сетях (водо- или теплоснабжения). Также помощь сможет получить владелец другой квартиры в этом же доме, если его квартира тоже пострадала из-за этих разрушений.

Кроме того, документ предусматривает дополнительную единовременную выплату для отдельных категорий киевлян, пострадавших от вражеских обстрелов и находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет, в частности, о малообеспеченных семьях, получающих государственную социальную помощь. Размер такой поддержки составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный по состоянию на 1 января 2026 года.

Финансирование выплат будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Киева на 2026 год в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы, утвержденной решением Киевского городского совета.

Напомним, что некоторые дома в столице не имеют теплоснабжения более месяца.

Мэр Виталий Кличко назвал общее количество домов, которые до сих пор не имеют тепла.