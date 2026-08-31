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Главная Киев Обстрел Киевщины: оккупанты ранили людей и повредили склады

Обстрел Киевщины: оккупанты ранили людей и повредили склады

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31 августа 2026 11:24
Россия атаковала Киевскую область 31 августа: четверо человек получили ранения
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 31 августа, атаковали Киевскую область. В результате обстрела ранения получили четыре человека. В частности, противник повредил складские помещения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области 31 августа

Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Медики госпитализировали их в местную больницу. Кроме того, еще двое пострадавших в Броварском районе. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Враг продолжает атаковать гражданские объекты. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе — три складских помещения и многоквартирный дом", — отметил Ткаченко.

На местах работают экстренные службы.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 31 августа российские оккупанты пытались атаковать Киев с помощью дронов. В столице раздавались мощные взрывы.

А внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что российские реактивные дроны, направляющиеся в сторону Киева, обычно выбирают маршрут вблизи белорусской границы. Значительное количество беспилотников максимально долго движется по этому участку, хотя географически могло бы добраться до столицы более быстрым путем. Такая траектория может быть связана с использованием LTE-модемов.

война Украина Киевская область обстрелы Россия ранение
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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