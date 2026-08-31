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Главная Киев Россия ударила по складу VARUS в Киевской области: уничтожены товары

Россия ударила по складу VARUS в Киевской области: уничтожены товары

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31 августа 2026 14:59
Возможно временное отсутствие товаров: РФ нанесла удар по складу VARUS в Киевской области
Пожар на складе VARUS в результате российского удара. Фото: VARUS

Российские оккупанты в ночь на 31 августа атаковали склад VARUS в Киевской области. Обстрел нанес значительный ущерб — было уничтожено большое количество товаров. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба VARUS, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по складу VARUS

В результате российской атаки повреждено и уничтожено много товаров. В VARUS предупреждают, что из-за атаки противника в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках магазинов.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить магазины необходимым ассортиментом. В то же время искренне сочувствуем нашим партнерам, чьи товары хранились на складских площадках рядом с нами и также пострадали в результате атаки", — говорится в сообщении.

Несмотря на атаку, все магазины VARUS открыты и работают в обычном режиме.

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Пост VARUS. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко, 31 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область и ранили четырех человек. Он сообщил, что враг повредил складские помещения, торговое заведение и многоквартирный дом.

А 28 августа Россия атаковала склад Vivat в Киеве, где хранились книги. В результате удара оккупантов он сгорел.

война Киевская область обстрелы магазины склад
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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