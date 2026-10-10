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Главная Киев Подготовка Киева к зимнему сезону обошлась в 16 млрд грн

Подготовка Киева к зимнему сезону обошлась в 16 млрд грн

Ua ru
10 октября 2026 17:09
Эксклюзив
Харченко: Киев потратил на подготовку к зиме 16 миллиардов гривен
Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Киев потратил 16 миллиардов гривен на подготовку к зиме. Эта сумма в восемь раз превышает показатели прошлых лет.

Об этом Александр Харченко рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Подготовка Киева к зиме

Харченко отметил, что в этом межсезонье удалось провести в несколько раз больше подготовительных работ.

"Ранее Киев тратил примерно 2 миллиарда гривен на подготовку к сезону, а в этом году уже потрачено 16, и будет потрачено еще. И это показывает масштаб подготовки, показывает, насколько больше работ выполняется, насколько больше оборудования установлено, насколько интенсивнее ведется работа в течение всего межсезонья", — говорит он.

По его словам, в этом году Киев значительно лучше готов к этой зиме, чем в прошлом. В то же время директор Центра исследований энергетики предупредил, что даже значительные инвестиции в энергетическую систему не гарантируют стабильного электроснабжения в течение зимнего периода, поскольку российские оккупанты продолжают атаки.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, 10 октября из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области в столице произошли перебои с электричеством и водоснабжением. Кроме того, возникли проблемы с общественным транспортом.

Также Харченко отметил, что зимой российские оккупанты могут сосредоточить атаки на высоковольтных линиях электропередачи и распределительных узлах, которые играют важную роль в обеспечении Киева электроэнергией. Кроме того, он предположил, что в случае реализации наихудшего сценария отключения света в Киеве могут длиться до 14 часов в сутки.

Киев война зима электроснабжение энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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