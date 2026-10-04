Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве
Ua ru
4 октября 2026 10:38
Срочная новость
Российские оккупанты в воскресенье, 4 октября, вновь нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В настоящее время к месту атаки направляются экстренные службы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
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Российский удар по Северному мосту в Киеве 4 октября
"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", — отметил Кличко.
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