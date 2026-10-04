Удар России по Северному мосту в Киеве 4 октября: Кличко сообщил о раненых

Последствия российского удара по Северному мосту в Киеве 4 октября. Фото: Hromadske

В результате российского удара по Северному мосту в Киеве в воскресенье, 4 октября, есть пострадавшие. Речь идет о двух человеках. Кроме того, противник повредил дорожное покрытие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Северному мосту 4 октября

"Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице", — отметил Кличко.

По его словам, медики госпитализировали одного пострадавшего, а второму оказали помощь на месте.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кличко, 4 октября российские оккупанты атаковали Северный мост Киева. В результате удара возникли разрушения и воронка.

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Также мы писали, что в Киеве приняли решение возобновить движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро во время "желтой" воздушной тревоги. При этом во время ракетной опасности движение будет приостанавливаться.