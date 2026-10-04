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Главная Киев Российский удар по Северному мосту в Киеве: ранены два человека

Российский удар по Северному мосту в Киеве: ранены два человека

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4 октября 2026 13:28
Удар России по Северному мосту в Киеве 4 октября: Кличко сообщил о раненых
Последствия российского удара по Северному мосту в Киеве 4 октября. Фото: Hromadske

В результате российского удара по Северному мосту в Киеве в воскресенье, 4 октября, есть пострадавшие. Речь идет о двух человеках. Кроме того, противник повредил дорожное покрытие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Северному мосту 4 октября

"Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице", — отметил Кличко.

По его словам, медики госпитализировали одного пострадавшего, а второму оказали помощь на месте.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кличко, 4 октября российские оккупанты атаковали Северный мост Киева. В результате удара возникли разрушения и воронка.

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Кроме того, сегодня Россия повредила тепломагистраль в Киеве. В настоящее время без горячей воды остался Деснянский район. Ремонтные бригады работают над восстановлением водоснабжения.

Также мы писали, что в Киеве приняли решение возобновить движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро во время "желтой" воздушной тревоги. При этом во время ракетной опасности движение будет приостанавливаться.

Виталий Кличко Киев война мост обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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